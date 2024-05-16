Якщо ви правильно вирощуєте помідори і переконаєтеся, що у них є все необхідне – це гарантує швидке зростання, високі врожаї та смачні плоди.

Давайте обговоримо поради та прийоми, які допоможуть вашим помідорам рости швидше.

Вибирайте сорти помідорів, які підходять для вашого регіону вирощування, типу ґрунту та умов саду. Ставте реалістичні цілі та очікування.

Посадка помідорів у правильному місці вашого саду може стати різницею між процвітаючими помідорами та рослинами, які тільки ростуть.

Перш, ніж посадити помідори:

Перевірте ґрунт і при необхідності внесіть добрива для помідорів. Правильний рівень фосфору допомагає рослинам розвивати здорову кореневу систему. Це призводить до ефективного поглинання води та поживних речовин, внаслідок чого рослини стають здоровими та продуктивними.

Отримайте правильний pH. Помідорам подобається рівень від 6,0 до 6,8, що дозволяє їм засвоювати потрібні поживні речовини.

Посадіть помідори в місці, де вони отримують сонячне світло не менше восьми годин на день.

Як прискорити дозрівання помідорів?

Обрізка помідорів - це позбавлення рослини від відпрацьованого, непотрібного або зайвого листя, включаючи порожні гілки, жовте або сухе листя в нижній частині рослини помідорів та листя на дуже довгих гілках.

Це збільшує простір для циркуляції на поверхні ґрунту, забезпечує більший приплив повітря та знижує ризик поширення хвороб із рослини на рослину.

Зріжте верхівки помідорів за три-чотири тижні до очікуваної дати перших заморозків. Це спрямує енергію на дозрівання плодів, присутніх на рослинах, а не на виробництво нових квітів та овочів, які не дозріють до їхньої неминучої загибелі від морозу.

Останні новини України:

Як правильно садити редиску у відкритий ґрунт, щоб отримати добрий урожай.

Як захистити картоплю від шкідників: корисні хитрощі від городників.

Як отримати ідеальну розсаду цвітної капусти: тонкощі та секрети .