Ели вы правильно выращиваете помидоры и убедитесь, что у них есть все необходимое - это гарантирует быстрый рост, высокие урожаи и вкусные плоды.

Давайте обсудим советы и приемы, которые помогут вашим помидорам расти быстрее.

Выбирайте сорта помидоров, подходящие для вашего региона выращивания, типа почвы и условий сада. Ставьте реалистичные цели и ожидания.

Посадка помидоров в правильном месте вашего сада может стать разницей между процветающими помидорами и растениями, которые только растут.

Прежде, чем посадить помидоры:

Проверьте почву и при необходимости внесите удобрения для помидоров. Правильный уровень фосфора помогает растениям развивать здоровую корневую систему. Это приводит к эффективному поглощению воды и питательных веществ, в результате чего растения становятся здоровыми и продуктивными.

Получите правильный pH . Помидорам нравится уровень от 6,0 до 6,8, что позволяет им усваивать необходимые питательные вещества.

Посадите помидоры в месте, где они получают солнечный свет не менее восьми часов в день.

Как ускорить рост помидоров?

Обрезка помидоров — это избавление растения от отработанной, ненужной или лишней листвы, включая пустые ветки, желтые или сухие листья в нижней части растения помидоров и листья на очень длинных ветвях.

Это увеличивает пространство для циркуляции на поверхности почвы, обеспечивает больший приток воздуха и снижает риск распространения болезней с растения на растение.

Срежьте верхушки помидоров за три-четыре недели до ожидаемой даты первых заморозков. Это направит энергию на созревание плодов, присутствующих на растениях, а не на производство новых цветов и овощей, которые не созреют до их неминуемой гибели от мороза.

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