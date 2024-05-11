Пропонується підвищувати податки українців, щоб усі зібрані кошти йшли на оборону, а не до місцевих бюджетів.

В Україні планують збільшити ставки деяких ключових податків, щоб покрити зростаючі витрати на оборону. За даними джерел з уряду, відповідний законопроект Міністерство фінансів готує до подачі у Верховну Раду.

Зокрема, пропонується підвищити ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військового збору. Зараз українці сплачують 18% ПДФО та 1,5% військового збору, що в сумі становить 19,5%. Відзначимо, що ПДФО розподіляється між місцевими та державними бюджетами, тоді як військовий збір іде прямо до державної казни на потреби оборони.

Військовий збір буде підвищено до 5%. Пропонується підвищувати саме військовий збір, щоби всі зібрані кошти йшли на оборону, а не в місцеві бюджети.

Так, якщо зараз із доходу в 10 тисяч гривень платник податків віддає 1 тисячу 950 гривень, то після змін він сплатить 2 тисячі 300 гривень. Загальне податкове навантаження на доходи (ПДФО та військовий збір) складе 23%.

Також в Україні розглядається можливість підвищення ставок податку на додану вартість (ПДВ), який зараз становить 20%. Поки не прийнято остаточного рішення щодо точної суми підвищення, але розглядаються варіанти збільшення на 2% або 3%. Зазначається, що підвищення ПДВ не може бути меншим за 2%.

Бюджет на оборону поки не визначено, але ймовірно, що потрібно близько 400 мільярдів гривень. За різними оцінками, підвищення ПДВ на 2% може збільшити бюджет України на близько 70 мільярдів гривень, а зростання на 3% може принести понад 100 мільярдів гривень.

Джерело: OBOZ.UA

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