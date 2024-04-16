Управління ДПС виступило з роз'ясненням, щодо сплати туристичного збору та податку, який потрібно буде сплатити частині українців.

Ветерани війни в Україні згідно з Податковим кодексом країни звільнені від сплати туристичного збору. Це підтверджено підпунктом "г" пункту 268.2.2 Податкового кодексу України (ПКУ). Крім того, ветерани війни мають право на ряд інших податкових пільг, встановлених національним законодавством. Управління Державної податкової служби повідомило деталі.

Державна податкова служба України недавно надала роз'яснення щодо незастосування туристичного збору до ветеранів війни. Управління також наголосило на важливості документів, які підтверджують статус ветерана війни, таких як посвідчення і нагрудні знаки. Ці документи регламентовані Постановами Кабінету Міністрів України та відповідними міжнародними угодами.

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", до категорії ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю через війну та інші, хто брав участь у війні. Закон забезпечує ветеранам пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших обов'язкових платежів.

У випадку виникнення питань стосовно статусу ветерана війни або процесу отримання пільг, ветерани можуть звернутися до відділу соціального захисту населення або до правозахисних організацій для отримання допомоги та консультацій.

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