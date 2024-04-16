Управление ГНС выступило с разъяснением относительно уплаты туристического сбора и налога, который нужно будет уплатить части украинцев.

Ветераны войны в Украине согласно Налоговому кодексу страны освобождены от уплаты туристического сбора. Это подтверждено подпунктом "г" пункта 268.2.2 Налогового кодекса Украины (НКУ). Кроме того, ветераны войны имеют право на ряд других налоговых льгот, установленных национальным законодательством. Управление Государственной налоговой службы сообщило детали.

Государственная налоговая служба Украины недавно предоставила разъяснение относительно неприменения туристического сбора к ветеранам войны. Управление также отметило важность документов, подтверждающих статус ветерана войны, таких как удостоверения и нагрудные знаки. Эти документы регламентированы Постановлениями Кабинета Министров Украины и соответствующими международными соглашениями.

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", к категории ветеранов войны относятся участники боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны и другие участвовавшие в войне. Закон обеспечивает ветеранам льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

В случае возникновения вопросов относительно статуса ветерана войны или процесса получения льгот, ветераны могут обратиться в отдел социальной защиты населения или правозащитные организации для получения помощи и консультаций.

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