Предлагается повышать налоги украинцев, чтобы все собранные средства уходили на оборону, а не в местные бюджеты.

В Украине планируется увеличить ставки некоторых ключевых налогов, чтобы покрыть растущие расходы на оборону. По данным источников из правительства, соответствующий законопроект Министерство финансов готовит к подаче в Верховную Раду.

В частности, предлагается повысить ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Сейчас украинцы платят 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, что составляет 19,5%. Отметим, что НДФЛ распределяется между местными и государственными бюджетами, тогда как военный сбор идет прямо в государственную казну на нужды обороны.

Военный сбор будет повышен до 5%. Предлагается повышать именно военный сбор, чтобы все собранные средства уходили на оборону, а не в местные бюджеты.

Так, если сейчас с дохода в 10 тысяч гривен налогоплательщик отдает 1 тысячу 950 гривен, то после изменений он оплатит 2 тысячи 300 гривен. Общая налоговая нагрузка на доходы (НДФЛ и военный сбор) составит 23%.

Также в Украине рассматривается возможность повышения ставок налога на добавленную стоимость (НДС), который сейчас составляет 20%. Пока не принято окончательное решение относительно точной суммы повышения, но рассматриваются варианты увеличения на 2% или 3%. Отмечается, что повышение НДС не может быть менее 2%.

Бюджет на оборону пока не определен, но возможно, что нужно около 400 миллиардов гривен. По разным оценкам повышение НДС на 2% может увеличить бюджет Украины на около 70 миллиардов гривен, а рост на 3% может принести более 100 миллиардов гривен.

Источник: OBOZ.UA

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам грозят штрафы от 1530 гривен за популярное нарушение.

Как сообщала Politeka, за популярную привычку украинцам светит штраф.

Также Politeka писала, что украинцам приготовили серьезные штрафы в 25 500 гривен.