Синій екран смерті – це помилка в Windows, яка з'являється, коли в системі виникає несподівана помилка. Тому важливо знати, як її виправити.

Щоб запобігти пошкодженню операційної системи, всі критичні процеси зупиняються і відображається синій екран помилки Windows .

Знання того, як виправити помилку «синій екран смерті», є корисною навичкою для будь-якого користувача Windows, оскільки вона зазвичай з'являтиметься, доки не буде вирішена основна проблема.

Що викликає синій екран смерті у Windows?

Помилки синього екрана Windows зазвичай виникають під час оновлення, після інсталяції програми або оновлення драйвера. Тим не менш, ця помилка нерідко трапляється при звичайному використанні.

Недостатньо місця на системному диску

Несправні драйвери пристроїв

неправильна конфігурація біосу

Пошкодження жорсткого диска

Невідома помилка Windows 10

Застаріла операційна система Windows

Неправильні записи в реєстрі системи

Щоб виправити помилку "Синій екран смерті" на Windows , вам потрібно зробити таке:

Перевірте, які оновлення та драйвери Windows інстальовано.

У разі потреби оновіть драйвери Windows

Видаліть усі нещодавно інстальовані оновлення та драйвери.

Видаліть всі проблемні периферійні пристрої.

Якщо після встановлення якоїсь програми з'явився синій екран смерті в Windows, ймовірна причина — це ця програма є проблемною і її слід видалити.

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