Синий экран смерти — это ошибка в Windows, которая появляется, когда в системе возникает неожиданная ошибка., поэтому важно знать, как ее исправить.

Чтобы предотвратить повреждение операционной системы, все критические процессы останавливаются и отображается синий экран ошибки Windows.

Знание того, как исправить ошибку «синий экран смерти», является полезным навыком для любого пользователя Windows, поскольку она обычно будет появляться, пока не будет устранена основная проблема.

Что вызывает синий экран смерти в Windows?

Ошибки синего экрана Windows обычно возникают во время обновления, после установки приложения или обновления драйвера. Тем не менее, эта ошибка нередко встречается при обычном использовании.

Недостаточно места на системном диске

Неисправные драйверы устройств

неправильная конфигурация биоса

Повреждение жесткого диска

Неопознанная ошибка Windows 10

Устаревшая операционная система Windows

Неправильные записи в реестре системы

Чтобы исправить ошибку «Синий экран смерти» на Windows, вам нужно сделать следующее:

Проверьте, какие обновления и драйверы Windows установлены.

При необходимости обновите драйверы Windows

Удалите все недавно установленные обновления и драйверы.

Удалите все проблемные периферийные устройства.

Если после установки какого-то приложения появился синий экран смерти в Windows, вероятная причина — значит именно эта программа является проблемной и его следует удалить.

Читайте также:

Как продлить время работы ноутбука, если нет света: полезные лайфхаки

Ноутбук внезапно выключился и больше не включается: 3 шага для решения проблемы

Что делать, если ноутбук завис: главные причины и как действовать.