Есть несколько потенциальных решений, независимо от того, используете ли вы Windows 10 или Windows 11.

Вы решили использовать пароль для обеспечения безопасности вашего ПК или ноутбука с Windows, но по какой-то причине вы просто не можете его запомнить.

Важно подчеркнуть, что советы в этой статье следует использовать только для получения доступа к личному устройству — либо вашему собственному, либо доверенному лицу, давшему вам разрешение.

Как войти в Windows, если забыл пароль?

С учетной записью Microsoft. Если вы используете учетную запись Microsoft для входа в Windows, вам повезло. Забытый пароль легко восстановить, перейдя на страницу «Восстановить свою учетную запись» и следуя инструкциям по сбросу пароля.

Как только это будет сделано, вы сможете использовать новый пароль, который вы только что ввели, для входа в Windows.

2. С локальной учетной записью. Надежда все еще может быть, даже если вы используете локальную учетную запись на своем ноутбуке или ПК.

Однако вам необходимо заранее настроить контрольные вопросы, которые будут заданы в случае, если вы забудете свой пароль.

3. Со скрытой учетной записью администратора (Windows 7 и старше). В Windows 7 (и некоторых предыдущих версиях) есть учетная запись администратора, которая не видна при обычном использовании.

Этот метод может не работать, если учетная запись отключена, что происходит по умолчанию в некоторых установках Windows 7.

4. С помощью загрузочного диска Windows или USB-накопителя. Если вы сможете найти DVD-диск Windows или загрузочный USB-накопитель с Windows, возможно, вы сможете использовать командную строку для включения отключенной учетной записи администратора.

5. С помощью утилиты сброса пароля. Если все это не помогло, вы можете скачать утилиту, которая утверждает, что взламывает или обходит пароль Windows. Опять же, мы не можем одобрять их использование ни для чего, кроме спасения ваших собственных файлов на вашем компьютере.

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