Зная причины странного шума ноутбука, вы сможете не только их устранить, но и обезопасить технику от поломки.

Ноутбук, как и любое другое устройство, требует ухода. Из-за загрязнения или неисправности ноутбук может издавать характерные звуки, сигнализирующие о нарушениях в работе. Особенно часто это сопровождается громким писком, странным шумом или повышенной работой системы охлаждения.

На материнской плате ноутбука находится небольшой динамик, который издает длинные или короткие писки, указывая на проблему.

Один из распространенных случаев — залипание клавиш. Во время использования ноутбука люди часто перекусывают, не уходя от компьютера, что может привести к попаданию частиц пищи или жидкости на клавиши. Для устранения проблемы необходимо осторожно разобрать клавиатуру, очистить клавиши спиртовым раствором и собрать ее обратно. Если вы не уверены в своих способностях или не хотите рисковать, лучше обратиться в сервисный центр.

Проблемы с компонентами материнской платы могут также привести к писку ноутбука. Неприятные звуки могут быть причиной при включении или выключении устройства и могут сопровождаться трудностями при загрузке системы. В таких случаях обращение к специалистам обязательно.

Загрязнение внутренних компонентов устройства также может вызвать писк. Регулярная чистка ноутбука поможет избежать этой проблемы. При необходимости чистку можно провести в сервисном центре. Это также поможет ноутбуку лучше охлаждаться, работать и в принципе можно будет более плавно загружать нужные вам данные.

Перегрев может стать причиной писка ноутбука. Воздух не может свободно циркулировать внутри корпуса из-за загрязнения элементов и системы охлаждения, что приводит к перегреву и сбою в работе системы устройства. В таких случаях необходимо обратиться к специалистам.

Проблемы с оперативной памятью также могут привести к странному шуму и его неработоспособности. Попробуйте вытереть коннекторы на планке оперативной памяти тряпкой, чтобы восстановить нормальный контакт. Если проблема не устраняется, лучше обратиться в ремонт.

Важно знать, что каждый производитель ноутбуков устанавливает свои сигналы BIOS, поэтому пояснения к ним следует искать в инструкции к устройству. Самостоятельные попытки устранить проблему могут привести к ухудшению ситуации, поэтому лучше обратиться к специалистам.

Читайте также:

Как продлить время работы ноутбука, если нет света: полезные лайфхаки

Ноутбук внезапно выключился и больше не включается: 3 шага для решения проблемы

Что делать, если ноутбук завис: главные причины и как действовать.