Досвід та професійні навички значно підвищують шанси на отримання високої зарплати. Роботодавці цінують кваліфікованих фахівців у різних галузях, і не тільки у сферах ІТ чи топ-менеджменту.
У багатьох професійних сферах існує багато вакансій з високою зарплатою для тих, хто має відповідні досвід та навички.
Стоматологія
Дентальні клініки оголошують вакансії для ортодонтів, керамістів, імплантологів та стоматологів-терапевтів. Початкова заробітна плата в цій галузі може становити від 40 тисяч гривень, а для висококваліфікованих спеціалістів сума може досягати і більше 100 тисяч гривень.
Ринок нерухомості
Менеджери з продажу нерухомості зазвичай отримують зарплату близько 40 тисяч гривень. В оголошеннях про роботу часто зазначають, що дохід складається із фіксованої ставки плюс процент від угод. Досвідчені спеціалісти в агентствах нерухомості можуть заробляти від 50 до 150 тисяч гривень.
Трейдер
Середня заробітна плата у трейдингу становить близько 49 тисяч гривень. Роботодавці шукають фахівців у різних сферах, включаючи трейдинг на фондовому ринку, фінансовий сектор, криптовалютні біржі, а також у сфері сільського господарства та енергетики. Наприклад, трейдер в енергетичній компанії може отримувати до 150 тисяч гривень.
Бізнес-аналітик
У вакансіях для бізнес-аналітика середня зарплата становить 40 тисяч гривень. Рівень доходу залежить від кваліфікації та результативності роботи. Роботодавці часто вимагають досвіду, володіння спеціалізованими програмами та базами даних, розуміння бізнес-процесів, а також навичок аналізу та оптимізації інформації.
Арматурник
Спеціалісти з ремонту та відновлення транспортних засобів можуть заробляти від 40 до 80 тисяч гривень. Цей рівень оплати пропонується для вакансії арматурника в одному з київських автосервісів.
Джерело: РБК Україна.
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