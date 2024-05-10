У багатьох професійних областях існує багато вакансій із високою зарплатою для тих, хто має відповідні досвід та навички.

Досвід та професійні навички значно підвищують шанси на отримання високої зарплати. Роботодавці цінують кваліфікованих фахівців у різних галузях, і не тільки у сферах ІТ чи топ-менеджменту.

У багатьох професійних сферах існує багато вакансій з високою зарплатою для тих, хто має відповідні досвід та навички.

Стоматологія

Дентальні клініки оголошують вакансії для ортодонтів, керамістів, імплантологів та стоматологів-терапевтів. Початкова заробітна плата в цій галузі може становити від 40 тисяч гривень, а для висококваліфікованих спеціалістів сума може досягати і більше 100 тисяч гривень.

Ринок нерухомості

Менеджери з продажу нерухомості зазвичай отримують зарплату близько 40 тисяч гривень. В оголошеннях про роботу часто зазначають, що дохід складається із фіксованої ставки плюс процент від угод. Досвідчені спеціалісти в агентствах нерухомості можуть заробляти від 50 до 150 тисяч гривень.

Трейдер

Середня заробітна плата у трейдингу становить близько 49 тисяч гривень. Роботодавці шукають фахівців у різних сферах, включаючи трейдинг на фондовому ринку, фінансовий сектор, криптовалютні біржі, а також у сфері сільського господарства та енергетики. Наприклад, трейдер в енергетичній компанії може отримувати до 150 тисяч гривень.

Бізнес-аналітик

У вакансіях для бізнес-аналітика середня зарплата становить 40 тисяч гривень. Рівень доходу залежить від кваліфікації та результативності роботи. Роботодавці часто вимагають досвіду, володіння спеціалізованими програмами та базами даних, розуміння бізнес-процесів, а також навичок аналізу та оптимізації інформації.

Арматурник

Спеціалісти з ремонту та відновлення транспортних засобів можуть заробляти від 40 до 80 тисяч гривень. Цей рівень оплати пропонується для вакансії арматурника в одному з київських автосервісів.

Джерело: РБК Україна.

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