Зарплату українців знову переглянуть. Зокрем це стосується мінімальних виплат. У ході телемарафону член комітету Ради з питань бюджету Леся Забуранна заявила про існують плани встановлення мінімальної зарплати на рівні 9 000 гривень у наступному році.

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Депутат підкреслила, що в бюджетному комітеті активно взаємодіють з Міністерством фінансів стосовно необхідності перегляду соціальних стандартів. Наразі ведуться дискусії щодо підвищення мінімальної зарплати на наступний рік, з поступовим зростанням до 8 400 гривень наприкінці поточного або на початку наступного року до 9 тисяч гривень.

Леся Забуранна вказала, що поточний рівень мінімальної зарплати складає 8 000 гривень, але з урахуванням інфляції він мав би становити 8 900 гривень.

"Якщо ми проаналізуємо логіку підвищення мінімальної заробітної плати, то на початку 2022 року вона становила 6500 грн, але за ці два роки інфляція склала майже 37%, і якщо перерахувати, то мінімальна зарплата має сягати 8900 грн", - пояснила Забуранна.

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Також вона стверджує, що хоча народні депутати прагнуть підвищувати соціальні стандарти, “потрібно враховувати стан державного бюджету”. За її словами, важливо розуміти, що наразі всі соціальні виплати, зарплати бюджетникам і пенсії фінансуються коштом міжнародної допомоги.

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