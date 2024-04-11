В настоящее время ведутся дискуссии о повышении минимальной зарплаты на следующий год.

Зарплату украинцев снова пересмотрят. В частности, это касается минимальных выплат. В ходе телемарафона член комитета Совета по бюджету Леся Забуранная заявила о существующих планах установления минимальной зарплаты на уровне 9 000 гривен в следующем году.

Депутат подчеркнула, что в бюджетном комитете активно взаимодействуют с Министерством финансов о необходимости пересмотра социальных стандартов. В настоящее время ведутся дискуссии о повышении минимальной зарплаты на следующий год, с постепенным ростом до 8 400 гривен в конце текущего или начале следующего года до 9 тысяч гривен.

Леся Забуранная указала, что текущий уровень минимальной зарплаты составляет 8 000 гривен, но с учетом инфляции он должен составить 8 900 гривен.

"Если мы проанализируем логику повышения минимальной заработной платы, то в начале 2022 года она составляла 6500 грн., но за эти два года инфляция составила почти 37%, и если перечислить, то минимальная зарплата должна достигать 8900 грн.", - пояснила Забуранная.

Также она утверждает, что хотя народные депутаты стремятся повышать социальные стандарты, нужно учитывать состояние государственного бюджета. По ее словам, важно понимать, что все социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и пенсии финансируются на средства международной помощи.

Последние новости Украины:

Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.