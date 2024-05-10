Во многих профессиональных областях существует много вакансий с высокой зарплатой для тех, кто имеет соответствующие опыт и навыки.

Опыт и профессиональные навыки значительно повышают шансы получения высокой зарплаты. Работодатели ценят квалифицированных специалистов в разных отраслях, и не только в сферах ИТ или топ-менеджмента.

Во многих профессиональных областях существует много вакансий с высокой зарплатой для тех, кто имеет соответствующие опыт и навыки.

Стоматология

Дентальные клиники объявляют вакансии для ортодонтов, керамистов, имплантологов и стоматологов-терапевтов. Начальная заработная плата в этой области может составлять от 40 тысяч гривен, а для высококвалифицированных специалистов сумма может достигать более 100 тысяч гривен.

Рынок недвижимости

Менеджеры по продаже недвижимости обычно получают зарплату около 40 тысяч гривен. В объявлениях о работе часто указывается, что доход состоит из фиксированной ставки плюс процент от сделок. Опытные специалисты в агентствах недвижимости могут зарабатывать от 50 до 150 тысяч гривен.

Трейдер

Средняя заработная плата в трейдинге составляет около 49 тысяч гривен. Работодатели ищут специалистов в различных областях, включая трейдинг на фондовом рынке, финансовый сектор, криптовалютные биржи, а также в сфере сельского хозяйства и энергетики. К примеру, трейдер в энергетической компании может получать до 150 тысяч гривен.

Бизнес-аналитик

В вакансиях для бизнес-аналитика средняя зарплата составляет 40 тысяч гривен. Уровень дохода зависит от квалификации и результативности работы. Работодатели часто требуют опыта, владения специализированными программами и базами данных, понимания бизнес-процессов, а также навыков анализа и оптимизации информации.

Слесарь

Специалисты по ремонту и восстановлению транспортных средств могут зарабатывать от 40 до 80 тысяч гривен. Этот уровень оплаты предлагается для вакансии арматурщика в одном из киевских автосервисов.

Источник: РБК Украина.

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