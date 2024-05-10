У НКРЕКУ пояснили, що зміна тарифів для більшості ліцензіатів була спровокована зростанням витрат на електроенергію.

Тарифи на воду планують підвищити. У теперішній час тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються на рівні, встановленому станом на 24 лютого 2022 року.

Національна комісія, яка відповідає за державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує перегляд тарифів на воду саме для непобутових споживачів.

У НКРЕКП пояснили, що зміна тарифів для більшості ліцензіатів була спровокована зростанням витрат на електроенергію, оплату праці, реагенти та податки. Нацкомісія також підготувала окремі пояснення для кожного підприємства.

Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів пропонуються встановити для ПрАТ "Енергоресурси" – 53,39 гривні за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення – у КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради – 41,3 гривні за 1 кубометр.

Щодо інших постачальників, з 1 червня 2024 року запропоновано встановити наступні оптові тарифи на водовідведення за 1 кубометр без ПДВ:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 11,88 гривень;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 9,36 гривень;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 6,87 гривень;

Львівводоканал – 9,02 гривень;

Чернівціводоканал – 10,26 гривень;

Київводоканал – 9,66 гривень;

Дніпроводоканал – 11,52 гривень;

Житомирводоканал – 17,52 гривень;

Черкасиводоканал – 10,51 гривень;

Харківводоканал – 9,88 гривень.

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