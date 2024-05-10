В НКРЭКУ объяснили, что изменение тарифов для большинства лицензиатов было спровоцировано ростом затрат на электроэнергию.

Тарифы на воду планируют повысить. В настоящее время тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для населения остаются на уровне, установленном по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Национальная комиссия, которая отвечает за государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует пересмотр тарифов на воду именно для небытовых потребителей.

В НКРЭКУ объяснили, что изменение тарифов для большинства лицензиатов было спровоцировано ростом затрат на электроэнергию, оплату труда, реагенты и налоги. Нацкомиссия также подготовила отдельные пояснения для каждого предприятия.

Высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей предлагаются установить для ЧАО "Энергоресурсы" - 53,39 гривны за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотвод – в КП "Облводоканал" Запорожского областного совета – 41,3 гривны за 1 кубометр.

По другим поставщикам с 1 июня 2024 года предложено установить следующие оптовые тарифы на водоотвод за 1 кубометр без НДС:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 11,88 гривен;

КП "Водоканал" (Запорожье) – 9,36 гривен;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 6,87 гривен;

Львовводоканал – 9,02 гривен;

Черновцыводоканал – 10,26 гривен;

Киевводоканал – 9,66 гривен;

Днепроводоканал – 11,52 гривен;

Житомирводоканал – 17,52 гривен;

Черкассыводоканал – 10,51 гривен;

Харьковводоканал – 9,88 гривен.

Последние новости в Украине:

Напомним, летом украинцы могут столкнуться с отключениями света, придется экономить.

Как сообщала Politeka, рано или поздно тарифы придется повышать.

Также писала Politeka, украинцам могут приходить счета за свет со слишком подозрительной суммой.