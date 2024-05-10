Газові служби регулярно контролюють споживання газу населенням та можуть проводити несподівані перевірки, після яких виписують штрафи.

Газова компанія нарахувала споживачеві штраф у розмірі майже 62 тисячі гривень за порушення, виявлені під час перевірки газового лічильника. Згідно з рішенням суду, українець зобов'язаний виплатити цю суму, а також покрити витрати на судовий збір, як зазначено у матеріалах судової справи.

Справу розглянув Довгинцівський районний суд міста Кривий Ріг за позовом оператора газорозподільної мережі "Криворіжгаз". Підставою для позову стало виявлення у будинку споживача лічильника з ознаками несанкціонованого втручання.

За повідомленням, свинцеву пломбу виробника було розрізано навпіл, що дало змогу вільно від'єднати механізм відліку. Крім того, на пластиковій кришці відлікового механізму виявлено сліди сколів та подряпин, що свідчить про незаконне втручання споживача у роботу приладу.

В результаті споживачеві було заявлено вимогу сплатити борг за неврахований обсяг природного газу у сумі 61 845 гривень, а також 2270 гривень на покриття судових витрат.

Важливо зауважити, що газові служби регулярно контролюють споживання газу населенням і можуть здійснювати неочікувані перевірки. Якщо під час таких перевірок виявляться ознаки втручання у роботу газових лічильників або системи розподілу газу, то застосовуються штрафні санкції. Іноді розміри цих штрафів можуть сягати навіть 500 тисяч гривень.

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