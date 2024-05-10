Газовые службы регулярно контролируют потребление газа населением и могут проводить неожиданные проверки, после которых выписывают штрафы.

Газовая компания насчитала потребителю штраф в размере почти 62 тысяч гривен за нарушения, обнаруженные во время проверки газового счетчика. Согласно решению суда, украинец обязан выплатить эту сумму, а также покрыть расходы по судебному сбору, как указано в материалах судебного дела.

Дело рассмотрел Долгинцевский районный суд города Кривого Рога по иску оператора газораспределительной сети "Криворожгаз". Основанием для иска стало обнаружение в доме потребителя счетчика с признаками несанкционированного вмешательства.

По сообщению, свинцовая пломба производителя была разрезана пополам, что позволило свободно отсоединить механизм отсчета. Кроме того, на пластиковой крышке отсчетного механизма обнаружены следы сколов и царапин, что свидетельствует о незаконном вмешательстве потребителя в работу прибора.

В результате потребителю было заявлено требование уплатить долг за неучтенный объем природного газа в сумме 61 845 гривен, а также 2270 гривен на покрытие судебных издержек.

Важно отметить, что газовые службы регулярно контролируют потребление газа населением и могут проводить неожиданные проверки. Если во время таких проверок выявятся признаки вмешательства в работу газовых счетчиков или системы распределения газа, применяются штрафные санкции. Иногда размеры этих штрафов могут достигать даже 500 тысяч гривен.

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