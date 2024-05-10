Реєстрація у програмі грошової допомоги від ACTED відкрита для мешканців територіальних громад, де активно реалізується ця ініціатива.

Французька гуманітарна організація ACTED продовжує надавати грошову допомогу українським громадянам. Кожен українець може отримати 6 600 гривень грошової допомоги. Проте не всі громадяни України мають право на отримання такої суми.

Розмір грошової допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена сім'ї і буде виплачено одноразовим платежем на тримісячний період.

Реєстрація у програмі грошової допомоги від ACTED відкрита для мешканців територіальних громад, де активно реалізується ця ініціатива.

Для участі у програмі необхідно належати до однієї з визначених категорій вразливості. Серед них: одинокі батьки, які самотужки виховують дітей; особи віком від 60 років і старші; родини, в яких є люди з інвалідністю або потребують допомоги у повсякденному житті; багатодітні сім'ї або ті, що мають дітей до одного року; сім'ї з вагітними жінками чи годуючими матерями; родини, чиє житло було пошкоджено через бойові дії.

Додатково до умов участі у програмі грошової допомоги, українці з певних областей також можуть брати участь, якщо вони проживають у таких специфічних районах:

Донецька область, Краматорський район: жителі з пошкодженим житлом внаслідок конфлікту та залишаються проживати у громадах Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська.

Запорізька область, Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ (лише чотири населених пункти: Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка).

Миколаївська область: жителі з пошкодженим житлом, що залишаються проживати у громадах Миколаївського району: Куцурубська, Очаківська ОТГ.

Сумська область: жителі з пошкодженим житлом, які залишаються проживати у громадах Охтирського району: Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська ОТГ.

Харківська область: участь у програмі приймають жителі Ізюмського району, включно з населеними пунктами Балаклійської ОТГ (Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), а також Ізюмська ОТГ; та Великобурлуцька та Вільхуватська ОТГ з Куп'янського району.

Херсонська область: участь у програмі приймають жителі з пошкодженим житлом, що залишаються проживати у громадах Бериславського району: Високопілська та Новоолександрівська ОТГ (згідно зі списками від органів місцевої влади), а також з Херсонського району: Білозерська, Чорнобаївська та Херсонська ОТГ (згідно зі списками від органів місцевої влади).

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