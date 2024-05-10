Регистрация в программе денежной помощи от ACTED открыта жителям территориальных общин, где активно реализуется эта инициатива.

Французская гуманитарная организация ACTED продолжает оказывать денежную помощь украинским гражданам. Каждый украинец может получить 6 600 гривен денежной помощи. Однако не все граждане Украины имеют право на получение такой суммы.

Размер денежной помощи составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи и будет выплачен единовременным платежом на трехмесячный период.

Регистрация в программе денежной помощи от ACTED открыта жителям территориальных общин, где активно реализуется эта инициатива.

Для участия в программе необходимо относиться к одной из определенных категорий уязвимости. Среди них: одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают детей; лица старше 60 лет; семьи, в которых есть люди с инвалидностью или нуждающиеся в помощи в повседневной жизни; многодетные семьи или имеющие детей до одного года; семьи с беременными женщинами или кормящими матерями; семьи, чье жилье было повреждено из-за боевых действий.

Дополнительно к условиям участия в программе денежной помощи украинцы из определенных областей также могут участвовать, если они проживают в таких специфических районах:

Донецкая область, Краматорский район: жители с поврежденным жильем в результате конфликта и остаются проживать в общинах Дружковское, Лиманское, Николаевское и Святогорское.

Запорожская область, Запорожский район: Новоалександровская ОТГ (только четыре населенных пункта: Веселянка, Запорожец, Речное, Юльевка).

Николаевская область: жители с поврежденным жильем остаются проживать в общинах Николаевского района: Куцурубская, Очаковская ОТГ.

Сумская область: жители с поврежденным жильем, которые остаются проживать в общинах Ахтырского района: Великописаревская, Ахтырская, Чернеччинская ОТГ.

Харьковская область: участие в программе принимают жители Изюмского района, включая населенные пункты Балаклейской ОТГ (Асеевка, Гусаровка, Лозовенька, Чеполь, Шевеловка), а также Изюмская ОТГ; и Великобурлукская и Ольховатская ОТГ из Купянского района.

Херсонская область: участие в программе принимают жители с поврежденным жильем, которые остаются проживать в общинах Бериславского района: Высокопилская и Новоалександровская ОТГ (согласно спискам от органов местной власти), а также Херсонского района: Белозерская, Чернобаевская и Херсонская ОТГ (согласно спискам) от органов местной власти).

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