Розповідаючи про рецепт, зірка «Жіночого кварталу» Тетяна Песик зазначила, що канапка «дуже добра».

«Від неї точно не поправитесь», - запевнила Песик на своїй сторінці в Інстаграм.

Отже, акторка радить розім'яти м'якоть авокадо, додати сіль і приправу. Тостовий або будь-який улюблений хліб запекти і викласти на нього авокадо.

Сніданок для схуднення.

Тепер беремо терку і відварене яйце – натираємо на «божественний хлібчик».

«Подивіться на цю красу!.. Я дурного вам не пораджу. Це так смачно! А я ка корисна ця канапка, обожнюю!», - зазначила акторка «Жіночого кварталу», демонструючи свій низькокалорійний бутерброд.

Тетяна Песик також зазначила, що «все рішає потерте яїчко» і вирішила зробити собі ще одну таку канапку.

З таким твердженням погодились підписники на сторінку Песик.

«Згодна, дуже смачний і поживний сніданок»,

«І я таке люблю!»,

«Смакота», - коментують користувачі Інстаграм новий рецепт від Тетяни Песик.

Сніданок для схуднення.

Зазначимо, що м'якоть плодів авокадо містить жирну олію та кислоти, білок, унікальні антиоксиданти Rarthenon A і B, магній, калій, вітаміни К, Е та D, а вміст останнього вищий, ніж в маслі і яйцях.

Дієтологи радять додати авокадо у раціон, тому що він позитивно впливає на здоров'я серця, сприяє схудненню і зменшенню рівня холестерина. Дослідження показали, що авокадо може знизити рівень тригліцеридів у крові до 20%, та рівень "поганого" холестерину до 22%. А рівень "хорошого" холестерину навпаки підвищити до 11%.

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