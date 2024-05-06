Відома українська акторка і телеведуча Ольга Сумська, коли має час на кухонні справи, віддає перевагу саме таким стравам – і корисним, і малокалорійним, і смачним.
І на обід у родинному колі Ольга Сумська вирішила приготувати курячі котлетки, кабачкові оладки, відварити картоплю.
Як приготувати кабачкові оладки.
Також Сумська доповнила стіл нарізаними свіжими овочами – редискою, огірками, помідорами.
Зазначимо, що кабачкові оладки готуються з начинкою і без, з борошном або з манкою, з цибулею і без.
Як приготувати кабачкові оладки.
Також кабачкові оладки дуже добре будуть смакувати з морквою. І для приготування таких оладок знадобляться наступні інгредієнти: кабачок, куряче яйце – 3 шт, 3-4 ложки борошна, цибуля, морква – 200 г, сіль і перець за смаком.
Кабачок натираємо на великій терці, додаємо трохи солі і хвилин через 12-15 віджимаємо зайвий сік. Моркву також слід натерти. Цибулю можна натерти або порізати дуже дрібно.
В овочеву суміш вбиваємо яйця, додаємо сіль і перець, все перемішуємо до отримання густої суміші. Розігріваємо олію на пательні і викладаємо кабачкові оладки. Підсмажуємо до золотистого кольору.
За бажанням, кабачкові оладки можна запекти у духовці.
Подають кабачкові оладки зі сметано, несолодким йогуртом або ж з соусом зі сметани, часнику і подрібненою зеленню.
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