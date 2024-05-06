Оладки з кабачків це справді чудова страва, адже вона корисна, дуже смачна і неймовірно проста і швидка у приготуванні.

Відома українська акторка і телеведуча Ольга Сумська, коли має час на кухонні справи, віддає перевагу саме таким стравам – і корисним, і малокалорійним, і смачним.

І на обід у родинному колі Ольга Сумська вирішила приготувати курячі котлетки, кабачкові оладки, відварити картоплю.

Як приготувати кабачкові оладки.

Також Сумська доповнила стіл нарізаними свіжими овочами – редискою, огірками, помідорами.

Зазначимо, що кабачкові оладки готуються з начинкою і без, з борошном або з манкою, з цибулею і без.

Як приготувати кабачкові оладки.

Також кабачкові оладки дуже добре будуть смакувати з морквою. І для приготування таких оладок знадобляться наступні інгредієнти: кабачок, куряче яйце – 3 шт, 3-4 ложки борошна, цибуля, морква – 200 г, сіль і перець за смаком.

Кабачок натираємо на великій терці, додаємо трохи солі і хвилин через 12-15 віджимаємо зайвий сік. Моркву також слід натерти. Цибулю можна натерти або порізати дуже дрібно.

В овочеву суміш вбиваємо яйця, додаємо сіль і перець, все перемішуємо до отримання густої суміші. Розігріваємо олію на пательні і викладаємо кабачкові оладки. Підсмажуємо до золотистого кольору.

За бажанням, кабачкові оладки можна запекти у духовці.

Подають кабачкові оладки зі сметано, несолодким йогуртом або ж з соусом зі сметани, часнику і подрібненою зеленню.

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