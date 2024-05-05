У цьому рецепті сніданку поєднано все, що так багато хто любить – смак, легкість і швидкість у приготуванні, поживність.

Ідеєю швидкого і смачного сніданку поділилася шеф-кухарка Валентина Кущ, пише Politeka.net.

Цю страву Валентина вирішила назвати «Дуже ліниві хачапурі». І для цього знадобляться такі інгредієнти: Піта - 3 шт, Сир - 300 гр, Бринза - 200 гр;, Яйце (жовтки) - 3 шт; Зелень, Олія для змащування, Сухий часник, сіль, паприка чи прованські трави – за смаком.

«Сир можна брати будь-який, але краще поєднувати кисломолочний з моцарелою (якщо хочете щоб тягнувся), фетою (але тоді куштуйте на сіль) чи будь-яким твердим. Сир змішаємо в однорідну пасту. Додамо спеції за смаком», - підкреслила шеф-кухарка на своїй сторінці в Інстаграм.

Рецепт швидкого і смачного сніданку.

У піти необхідно відрізати частину верхівки. Наповнюємо сирною масою, змащуємо крайчики тіста олією і запікаємо 10 хвилин при 180.

«Дістаємо, в середину вкладаємо жовток і запікаємо ще 5-10 хвилин. Готово, для подачі посипаємо зеленню», - розповіла Валентина про останні кроки у приготуванні сніданку.

Также шеф-кухарка розповіла, що робить з білками:

«Додаю до сніданку в омлет, просто до яєчні чи скремблу. Або спекти щось з меренгою чи бізе, павлову».

Рецепт швидкого і смачного сніданку.

У коментарях підписниці на сторінку шеф-кухарки дякують за рецепт і назвають його «геніальним».

«Така смакотуля»,

«Смакота»,

«Гарна ідея»,

«Щось новеньке на сніданок – завжди топ»,

«Кожен рецепт геніальний».

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