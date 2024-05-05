В этом рецепте завтрака сочетается все, что так многие любят – вкус, легкость и быстрота в приготовлении, питательность.

Идеей быстрого и вкусного завтрака поделилась шеф-повар Валентина Кущ, пишет Politeka.net.

Это блюдо Валентина решила назвать «Очень ленивые хачапури». И для этого понадобятся следующие ингредиенты: Пита – 3 шт, Сыр – 300 гр, Бринза – 200 гр; Яйцо (желтки) – 3 шт; Зелень, Масло для смазки, Сухой чеснок, соль, паприка или прованские травы – по вкусу.

«Сыр можно брать любой, но лучше объеденить кисломолочный с моцареллой (если хотите, чтобы тянулся), фетой (но тогда пробуйте на соль) или любым твердым. Сыр смешаем в однородную пасту. Добавим специи по вкусу», - подчеркнула шеф-повареня на своей странице в Инстаграм.

Рецепт быстрого и вкусного завтрака.

У питы необходимо отрезать часть верхушки. Наполняем сырной массой, смазываем кромки теста растительным маслом и запекаем 10 минут при 180.

«Достаем, в середину укладываем желток и запекаем еще 5-10 минут. Готово, для подачи посыпаем зеленью», – рассказала Валентина о последних шагах в приготовлении завтрака.

Также шеф-повар рассказала, что делает с белками:

«Добавляю к завтраку в омлет, просто в яичницу или скрэмбл. Или испечь что-нибудь с меренгой или бежит, павлову».

Рецепт быстрого и вкусного завтрака.

В комментариях подписницы на страницу шеф-повара благодарят за рецепт и называют его «гениальным».

«Такая вкуснота»,

«Вкуснятина»,

«Хорошая идея»,

«Что-то новенькое на завтрак – всегда топ»,

«Каждый рецепт гениальный» .

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