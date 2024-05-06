Оладьи из кабачков это действительно замечательное блюдо, ведь оно полезное, очень вкусное и невероятно простое и быстрое в приготовлении.

Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская, когда имеет время на кухонные дела, предпочитает именно такие блюда – и полезные, и малокалорийные, и вкусные.

И на обед в семейном кругу Ольга Сумская решила приготовить куриные котлетки, кабачковые оладьи, отварить картошку.

Как приготовить кабачковые оладьи.

Также Сумская дополнила стол нарезанными свежими овощами – редиской, огурцами, помидорами.

Отметим, что оладьи кабачка готовятся с начинкой и без, с мукой или с манкой, с луком и без.

Как приготовить кабачковые оладьи.

Также кабачковые оладьи очень вкусно с морковью. И для приготовления таких оладий понадобятся следующие ингредиенты: кабачок, куриное яйцо – 3 шт, 3-4 ложки муки, лук, морковь – 200 г, соль и перец по вкусу.

Кабачок натираем на большой терке, добавляем чуть-чуть соли и минут через 12-15 отжимаем лишний сок. Морковь также следует натереть. Лук можно натереть или нарезать очень мелко.

В овощную смесь вбиваем яйца, добавляем соль и перец, перемешиваем все до получения густой смеси. Разогреваем масло на сковороде и выкладываем кабачковые оладьи. Поджариваем до золотистого цвета.

По желанию, кабачковые оладьи можно запечь в духовке.

Подают кабачковые оладьи со сметаной, несладким йогуртом или же с соусом из сметаны, чеснока и зеленью.

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