Рассказывая о рецепте, звезда «Женского квартала» Татьяна Песик отметила, что бутерброд "очень хороший".

«От него точно не поправитесь», - заверила Песик на своей странице в Инстаграм.

Итак, актриса советует размять мякоть авокадо, добавить соль и приправу. Тостовый или любой любимый хлеб запечь и выложить на него авокадо.

Завтрак для похудения.

Теперь берем терку и отварное яйцо – натираем на «божественный хлебчик».

«Посмотрите на эту красоту!.. Я дурного вам не посоветую. Это так вкусно! А как полезен этот бутерброд, обожаю!», - отметила актриса «Женского квартала», демонстрируя свой низкокалорийный бутерброд.

Татьяна Песик также отметила, что «все решает потертое яичко» и решила сделать себе еще один такой бутерброд.

С таким утверждением согласились подписчики на страницу Песик.

«Согласна, очень вкусный и питательный завтрак»,

«И я такое люблю!»,

«Вкуснятина» , – комментируют пользователи Инстаграм новый рецепт от Татьяны Песик.

Завтрак для похудения.

Мякоть плодов авокадо содержит жирное масло и кислоты, белок, уникальные антиоксиданты Rarthenon A и B, магний, калий, витамины К, Е и D, а содержание последнего выше, чем в масле и яйцах.

Диетологи советуют добавить авокадо в рацион, потому что он оказывает положительное влияние на здоровье сердца, способствует похудению и уменьшению уровня холестерина. Исследования показали, что авокадо может снизить уровень триглицеридов в крови до 20% и уровень "плохого" холестерина до 22%. А уровень "хорошего" холестерина наоборот повысит до 11%.

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