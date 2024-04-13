Акторка «Жіночого кварталу» Тетяна Песик любить смачні, але швидкі і прості рецепти страв, які легко приготувати вдома.

Так, зірка «Жіночого кварталу» Тетяна Песик, як виявилося, дуже любить вафлі, пише Politeka.net.

Тож, звісно, має і улюблений рецепт.

«Сирні вафлі. Я обожнюю», - підкреслила Песик на своїй сторінці в Інстаграм, розповідаючичерговий рецепт.

Інгредієнтів для приготування таких вафель знадобиться зовсім небагато. За словами Тетяни Песик, по першу, необхідно купити пачку сиру – будь-якого.

Також знадобляться 1 яйце, 2 ст. ложки борошна, 1 чл. крохмалю, сіль, зелень по бажанню.

При цьому борошно може бути будь-яке.

«Можна зробити і солодкі я теж їх готую, замість цукру додаю сироп, получаються не дуже солодкі, але мені норм так.. Ну і, звісно, зверху можна полити, якимсь повидлом, покласти порізаний банан чи полуничку», - зазначила зірка «Жіночого кварталу», розповідаючи про цей рецепт вафель.

Всі інгредієнти поєднуємо і перемішуємо.

«Якщо у вас е вафельниця – то є дуже класно. Але якщо немає вафельниці, а є просто гриль, ми зробимо ті самі вафлі тільки на грилі. Вони будуть просто не такі красиві», - пояснила акторка.

Отже викладаємо суміш на поверхню. Підсмажуємо і все, можна подавати до столу.

«Як варіант сніданку: на сирну вафлю можна викласти крем-сир, руколу, огірочок, помідорки Чері, рибку. А можна просто з’їсти так», - розповіла Тетяна Песик.

У коментарях підписники на сторінку зірки «Жіночого кварталу» зазначили, що їй вже необхідно консультувати «Мастер Шеф»:

«Рецепт супер!»,

«Клас! Наступного разу можна додати якісь овочі»,

«Мастер шеф має брати у тебе рекомендації».

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