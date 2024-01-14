Цей вітамінний салат за рецептом зірки «Жіночого кварталу» Тетяни Песик готується неймовірно просто і швидко.

Основним інгредієнтом салату, рецептом якого поділилася акторка "Жіночого Кварталу" Тетяна Песик, є чорвоноголова капуста, пише Politeka.net.

«Вітамінний салат з червоної капусти. Хтось її називає фіолетовою. До гречки», - зазначила Песик на своїй сторінці в Інстаграм, показуючи хід приготування.

Капусту необхідно посікти, або натерти. Також натираємо моркву і половинку яблучка. Далі, хто любить і хоче – додаємо цибулю.

Заправляти цей вітамінний салат з капусти можна оливковою олією, або соняшниковою.

До олії Песик радить додати трохи гірчиці в зернах і бальзамічного соусу.

«Далі часничок. Ви можете і без. То вже, як ви любите», - зазначила акторка.

Вітамінний салат з капусти.

Салат необхідно посолити. За бажанням, додати горішки.

«Добре, корисне. Скількі вітамінів!», - підкреслила Тетяна Песик, викладаючи на тарілку салат.

Також Тетяна Песик зварила гречку:

«Бо ми худаємо».

Також акторка «Жіночого кварталу» зізналася, що цей салат є її одним з найулюбленіших:

«Я цілу миску влупила того салату. Один із моїх улюблених».

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