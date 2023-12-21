Для приготування сніданку за рецептом зірки «Жіночого кварталу» Тетяни Песик можна використати будь-які продукти, які залишилися в холодильнику – гриби, помідори, огірки, зелень, м’ясо, рибу.
Тетяна Песик взяла курячий фарш, печериці, солоні огірки і сир.
За основу можна взяти як коржик тортилью, так і лаваш.
Швидкий і легкий сніданок.
Спочатку акторка виклала на тортилью курячий фарш і підсмажила.
Також підсмажуємо порізані печериці.
Тортилью перегортаємо і викладаємо на підсмажений фарш печериці, додаємо огірки, порізані кружальцями, і твердий сир.
Інгредієнти викладаємо на одну половинку тортильї, іншою половинкою накриваємо.
«Мій улюблений сніданок», - зазначила зірка «Жіночого кварталу».
Швидкий і легкий сніданок.
За словами Тетяни Песик, ще можна додати майонез або кетчуп – так буде соковитіше. Сама акторка не додала нічого.
«На дієті, слідкуємо за фігурою», - зазначила акторка «Жіночого кварталу».
Зазначимо, тортилья – це невеликий корж із кукурудзяного або пшеничного борошна. Її батьківщиною вважається Південна Америка.
Варіантів начінки є безліч – з тунцем, куркою, з куркою та сиром, з помідорами, квасолею та ін.
Швидкий і легкий сніданок.
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