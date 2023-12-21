Для приготовления завтрака по рецепту звезды «Женского квартала» Татьяны Песик можно использовать любые оставшиеся в холодильнике продукты – грибы, помидоры, огурцы, зелень, мясо, рыбу.
Татьяна Песик взяла куриный фарш, шампиньоны, соленые огурцы и сыр.
За основу можно взять как лепешку тортилью, так и лаваш.
Быстрый и легкий завтрак.
Сначала актриса выложила на тортилью куриный фарш и поджарила.
Также поджариваем нарезанные шампиньоны.
Тортилью переворачиваем и выкладываем на поджаренный фарш шампиньоні, добавляем огурцы, порезанные кружочками, и тонкий сыр.
Ингредиенты выкладываем на одну половинку тортильи, другой половинкой накрываем.
«Мой любимый завтрак», – отметила звезда «Женского квартала».
Быстрый и легкий завтрак.
По словам Татьяны Песик, еще можно добавить майонез или кетчуп – так будет сочнее. Сама актриса не добавила ничего.
"На диете, следим за фигурой", - отметила актриса "Женского квартала".
Отметим, тортилья – это небольшой корж из кукурузной или пшеничной муки. Ее родиной считается Южная Америка.
Вариантов начинки есть множество – с тунцем, курицей, с курицей и сыром, с помидорами, фасолью и т.д.
Быстрый и легкий завтрак.
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