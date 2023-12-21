Известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик показала, как быстро и легко приготовить завтрак.

Для приготовления завтрака по рецепту звезды «Женского квартала» Татьяны Песик можно использовать любые оставшиеся в холодильнике продукты – грибы, помидоры, огурцы, зелень, мясо, рыбу.

Татьяна Песик взяла куриный фарш, шампиньоны, соленые огурцы и сыр.

За основу можно взять как лепешку тортилью, так и лаваш.

Быстрый и легкий завтрак.

Сначала актриса выложила на тортилью куриный фарш и поджарила.

Также поджариваем нарезанные шампиньоны.

Тортилью переворачиваем и выкладываем на поджаренный фарш шампиньоні, добавляем огурцы, порезанные кружочками, и тонкий сыр.

Ингредиенты выкладываем на одну половинку тортильи, другой половинкой накрываем.

«Мой любимый завтрак», – отметила звезда «Женского квартала».

Быстрый и легкий завтрак.

По словам Татьяны Песик, еще можно добавить майонез или кетчуп – так будет сочнее. Сама актриса не добавила ничего.

"На диете, следим за фигурой", - отметила актриса "Женского квартала".

Отметим, тортилья – это небольшой корж из кукурузной или пшеничной муки. Ее родиной считается Южная Америка.

Вариантов начинки есть множество – с тунцем, курицей, с курицей и сыром, с помидорами, фасолью и т.д.

Быстрый и легкий завтрак.

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