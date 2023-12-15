Руслана Лижичко і її чоловік Олександр Ксенофонтов не пропускають сніданок і віддають перевагу тільки корисним продуктам.
Ранок Руслана Лижичко починає зі склянки води, а вже потім снідає.
«Напевно, ви чули мудрість: сніданок з'їж сам, обід розділи з другом, а вечерю віддай ворогові. Вважаю харчування за таким принципом правильним, тому без сніданку день в нашій родині ніколи не починається», - розповідала Руслана Лижичко в одному зі своїх інтерв’ю.
Сніданок Руслана Лижичко складається тільки з корисних продуктів – домашнього сиру, каші з медом або з ягодами.
«І завжди на нашому столі чай зі свіжих трав», - казала Руслана Лижичко, на підвіконні якої росте розмарин і календула.
До речі, Руслана Лижичко вважає, що смаження вбиває всі вітаміни і корисні речовини в їжі. Тож співачка готує на пару або їсть продукти сирими.
Магазинних солодощів і мучних продуктів, запевнялаа Руслана Лижичко, в її раціоні немає.
Якщо співачка хоче поласувати чимось смачненьким, віддає перевагу сухофруктам або горішкам.
Зазначимо, що Руслана Лижичко зараз знаходиться в Іспанії, де розпочався її різдвяний тур.
«… Перший концерт, який відбувся у Валенсії, став чи не найбільш зворушливим у моєму житті. Я показала атмосферу Українського Різдва. Публіка вразила і надихнула мене від першої миті…», - розповідала Руслана Лижичко на своїй сторінці в Інстаграм.
Руслана Лижичко зазначала, що у час, коли українці вимушено розкидані по всьому світу, відчуття єдності і зв’язку набуває особливого значення, тож цього «Різдво з Русланою» вирушило в європейський тур.
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