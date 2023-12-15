Руслана Лыжичко и ее муж Александр Ксенофонтов не пропускают завтрак и предпочитают только полезные продукты.

Утро Руслана Лыжичко начинает со стакана воды, а потом уже завтракает.

«Наверное, вы слышали мудрость: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Считаю питание по такому принципу правильным, поэтому без завтрака день в нашей семье никогда не начинается», - рассказывала Руслана Лыжичко в одном из своих интервью.

Завтрак Руслана Лыжичко состоит только из полезных продуктов – домашнего творога, каши с медом или ягодами.

«И всегда на нашем столе чай из свежих трав», – говорила Руслана Лыжичко, на подоконнике которой растет розмарин и календула.

Кстати, Руслана Лыжичко считает, что жарка убивает все витамины и полезные вещества в пище. Так что певица готовит на пару или ест продукты сырыми.

Магазинных сладостей и мучных продуктов, уверяла Руслана Лыжичко, в ее рационе нет.

Если певица хочет полакомиться чем-нибудь вкусненьким, предпочитает сухофрукты или орешки.

Отметим, что сейчас Руслана Лыжичко находится в Испании, где начался ее рождественский тур.

«… Первый концерт, который состоялся в Валенсии, стал едва ли не самым трогательным в моей жизни. Я показала атмосферу Рождества. Публика поразила и вдохновила меня с первого момента…», - рассказывала Руслана Лыжичко на своей странице в Инстаграм.

Руслана Лыжичко отмечала, что в то время, когда украинцы вынужденно разбросаны по всему миру, ощущение единства и связи приобретает особое значение, поэтому «Рождество с Русланой» отправилось в европейский тур.

Последние новости Украины:

Полезно и дешево:Леся Никитюк показала, что должно быть на каждом столе.

Минус десять килограмм - секрет быстрого похудения Ольги Сумской.

Как у Оли Поляковой - рецепт пирога, который никого не оставит равнодушным.