Этот витаминный салат по рецепту звезды «Женского квартала» Татьяны Песик готовится невероятно просто и быстро.

Основным ингредиентом салата, рецептом которого поделилась актриса "Женского Квартала" Татьяна Песик, является красноголовая капуста, пишет Politeka.net.

«Витаминный салат из красной капусты. Кто-то ее называет фиолетовой. К гречке», - отметила Песик на своей странице в Инстаграм, показывая ход приготовления.

Капусту необходимо посечь или натереть. Также натираем морковь и половинку яблочка. Дальше, кто любит и хочет – добавляем лук.

Заправлять этот витаминный салат из капусты можно оливковым маслом или подсолнечным.

К маслу Песик советует добавить немного горчицы в зернах и бальзамический соус.

«Далее чеснок. Вы можете и без. Это уж, как вы любите», - отметила актриса.

Витаминный салат из капусты.

Салат нужно посолить. По желанию добавить орешки.

«Хорошо, полезно. Сколько витаминов!», - подчеркнула Татьяна Песик, выкладывая на тарелку салат.

Также Татьяна Песик сварила гречку:

«Ибо мы худаем».

Также актриса «Женского квартала» призналась, что этот салат является ее одним из самых любимых:

«Я целую миску влупила такого салата. Один из моих любимых».

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