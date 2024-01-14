Основным ингредиентом салата, рецептом которого поделилась актриса "Женского Квартала" Татьяна Песик, является красноголовая капуста, пишет Politeka.net.
«Витаминный салат из красной капусты. Кто-то ее называет фиолетовой. К гречке», - отметила Песик на своей странице в Инстаграм, показывая ход приготовления.
Капусту необходимо посечь или натереть. Также натираем морковь и половинку яблочка. Дальше, кто любит и хочет – добавляем лук.
Заправлять этот витаминный салат из капусты можно оливковым маслом или подсолнечным.
К маслу Песик советует добавить немного горчицы в зернах и бальзамический соус.
«Далее чеснок. Вы можете и без. Это уж, как вы любите», - отметила актриса.
Витаминный салат из капусты.
Салат нужно посолить. По желанию добавить орешки.
«Хорошо, полезно. Сколько витаминов!», - подчеркнула Татьяна Песик, выкладывая на тарелку салат.
Также Татьяна Песик сварила гречку:
«Ибо мы худаем».
Также актриса «Женского квартала» призналась, что этот салат является ее одним из самых любимых:
«Я целую миску влупила такого салата. Один из моих любимых».
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