Актриса «Женского квартала» Татьяна Песик любит вкусные, но быстрые и простые рецепты блюд, которые легко приготовить дома.

Так, звезда «Женского квартала» Татьяна Песик, как оказалось, очень любит вафли, пишет Politeka.net.

Так что, конечно, есть и любимый рецепт.

«Творожные вафли. Я обожаю», - подчеркнула Песик на своей странице в Инстаграмм, рассказывая очередной рецепт.

Ингредиентов для приготовления таких вафель понадобится совсем немного. По словам Татьяны Песик, во-первых, необходимо купить пачку творога – любого.

Также понадобится 1 яйцо, 2 ст. ложки муки, 1 ч.л. крахмала, соль, зелень по желанию.

При этом мука может быть любая.

«Можно сделать и сладкие я тоже их готовлю, вместо сахара добавляю сироп, получаются не очень сладкие, но мне норм так. Ну и, конечно, сверху можно полить, каким-то повидлом, положить порезанный банан или клубничку», - отметила звезда «Женского квартала», рассказывая об этом рецепте вафель.

Все ингредиенты совмещаем и перемешиваем.

«Если у вас есть вафельница – то очень классно. Но если нет вафельницы, а есть просто гриль, мы сделаем те же вафли только на гриле. Они будут просто не так красивы», - пояснила актриса.

Итак выкладываем смесь на поверхность. Поджариваем и все, можно подавать к столу.

«Как вариант завтрака: на творожную вафлю можно выложить крем-сыр, рукколу, огурчик, помидорки Чери, рыбку. А можно просто съесть так», - рассказала Татьяна Песик.

В комментариях подписчики на страницу звезды Женского квартала отметили, что ей уже необходимо консультировать Мастер Шеф:

«Рецепт супер!»

«Класс! В следующий раз можно добавить какие-то овощи»,

«Мастер шеф должен брать у тебя рекомендации».

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