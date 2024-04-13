Так, звезда «Женского квартала» Татьяна Песик, как оказалось, очень любит вафли, пишет Politeka.net.
Так что, конечно, есть и любимый рецепт.
«Творожные вафли. Я обожаю», - подчеркнула Песик на своей странице в Инстаграмм, рассказывая очередной рецепт.
Ингредиентов для приготовления таких вафель понадобится совсем немного. По словам Татьяны Песик, во-первых, необходимо купить пачку творога – любого.
Также понадобится 1 яйцо, 2 ст. ложки муки, 1 ч.л. крахмала, соль, зелень по желанию.
При этом мука может быть любая.
«Можно сделать и сладкие я тоже их готовлю, вместо сахара добавляю сироп, получаются не очень сладкие, но мне норм так. Ну и, конечно, сверху можно полить, каким-то повидлом, положить порезанный банан или клубничку», - отметила звезда «Женского квартала», рассказывая об этом рецепте вафель.
Все ингредиенты совмещаем и перемешиваем.
«Если у вас есть вафельница – то очень классно. Но если нет вафельницы, а есть просто гриль, мы сделаем те же вафли только на гриле. Они будут просто не так красивы», - пояснила актриса.
Итак выкладываем смесь на поверхность. Поджариваем и все, можно подавать к столу.
«Как вариант завтрака: на творожную вафлю можно выложить крем-сыр, рукколу, огурчик, помидорки Чери, рыбку. А можно просто съесть так», - рассказала Татьяна Песик.
В комментариях подписчики на страницу звезды Женского квартала отметили, что ей уже необходимо консультировать Мастер Шеф:
«Рецепт супер!»
«Класс! В следующий раз можно добавить какие-то овощи»,
«Мастер шеф должен брать у тебя рекомендации».
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