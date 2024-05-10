За словами директора з комунікацій НЕК "Укренерго" Марії Цатурян, відключення світла простим українцям є екстремальною мірою.

8 травня в Україні було оголошено про можливе відключення електроенергії по всій країні. Поки що графіки відключення встановлено лише для промисловості, але також можливе припинення постачання світла в квартирах та будинках українців. В "Укренерго" назвали умови, за яких усім українцям почнуть відключати світло.

За словами директорки з комунікацій НЕК "Укренерго" Марії Цатурян, цей захід є екстремальним і буде вжито лише у випадку зростання дефіциту електроенергії.

Вона наголосила, що до відключення буде призначено лише у випадку, якщо споживачі не зможуть ефективно зменшити своє енергоспоживання.

"Можливі обмеження енергопостачання, насамперед для бізнесу та промислових споживачів, але якщо цього буде недостатньо, то диспетчерський центр "Укренерго" буде змушений вдатися до крайнього заходу збалансування системи, а саме – обмеження побутових споживачів, тобто населення, домогосподарств", - зазначила Марія Цатурян.

За словами директорки, можливо уникнути відключення електроенергії для побутових споживачів, якщо ефективно управляти споживанням електрики в пікові вечірні години, тобто з 18:00 до 23:00. Зокрема, рекомендується:

уникати одночасного використання великої кількості потужних електроприладів;

перенести виконання прання на нічний час;

вимикати світло у не використовуваних приміщеннях.

Джерело: OBOZ.UA

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