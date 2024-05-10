8 мая в Украине было объявлено о возможном отключении электроэнергии по всей стране. Пока графики отключения установлены только для промышленности, но также возможно прекращение поставки света в квартирах и домах украинцев. В Укрэнерго назвали условия, при которых всем украинцам начнут отключать свет.

По словам директора по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Марии Цатурян, эта мера является экстремальной и будет принята только в случае роста дефицита электроэнергии.

Она подчеркнула, что к отключению будет назначено только в случае, если потребители не смогут эффективно уменьшить свое энергопотребление.

"Возможны ограничения энергоснабжения, прежде всего для бизнеса и промышленных потребителей, но если этого будет недостаточно, то диспетчерский центр "Укрэнерго" будет вынужден предпринять крайнюю меру сбалансирования системы, а именно – ограничение бытовых потребителей, то есть население, домохозяйств", - отметила Мария Цатурян .

По словам директора, можно избежать отключения электроэнергии для бытовых потребителей, если эффективно управлять потреблением электричества в пиковые вечерние часы, то есть с 18:00 до 23:00. В частности, рекомендуется:

избегать одновременного использования большого количества мощных электроприборов;

перенести исполнение стирки на ночное время;

выключать свет в неиспользуемых помещениях.

Источник: OBOZ.UA

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