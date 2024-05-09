Голова Національного банку Андрій Пишний звернувся до українців та розповів про курс валют, давши кілька порад.

З переходом від фіксованого курсу до політики керованої гнучкості, валютний ринок почав більше реагувати на попит та пропозицію. Хоча наразі спостерігаються сезонні коливання курсів, вони не призводять до критичного тиску на економіку, тож загалом ринок залишається під контролем.

Голова Нацбанку Андрій Пишний розповів, чи варто скуповувати валюту.

Голова Національного банку Андрій Пишний зауважив, що нині немає сенсу купувати долари з метою заробітку в майбутньому, оскільки ринок стабільний, але ризики все ще існують через поточну військову агресію проти країни.

"Ситуація досить контрольована, але ризики залишаються. Нам на голову падають такі ж бомби, як і решті українців. ... Нам не потрібно говорити про ризики, ми їх розуміємо та усвідомлюємо. Але наше завдання як Національного банку – забезпечити за будь-яких умов виконання нашого мандата. Це курсова та цінова стійкість. Поки що, мені здається, нам це вдається", – сказав Пишний.

При цьому він підкреслив, що поточні зміни курсів не повинні спровокувати паніку серед українців, оскільки вони переважно обумовлені сезонними факторами, які існували до початку війни, і не створюють небезпечного тиску на економіку.

"Валютний ринок після переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості функціонує, дедалі більше орієнтуючись на попит та пропозицію. Це саме те, чого ми прагнули", - зазначив голова Нацбанку.

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