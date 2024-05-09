С переходом от фиксированного курса к политике управляемой гибкости, валютный рынок стал больше реагировать на спрос и предложение. Хотя сейчас наблюдаются сезонные колебания курсов, они не приводят к критическому давлению на экономику, поэтому в целом рынок остается под контролем.

Глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, стоит ли скупать валюту.

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Глава Национального банка Андрей Пышный отметил, что сейчас нет смысла покупать доллары с целью заработка в будущем, поскольку рынок стабилен, но риски все еще существуют из-за текущей военной агрессии против страны.

"Ситуация достаточно контролируемая, но риски остаются. Нам на голову падают такие же бомбы, как и остальным украинцам. ... Нам не нужно говорить о рисках, мы их понимаем и осознаем. Но наша задача как Национального банка – обеспечить при любых условий выполнения нашего мандата. Это курсовая и ценовая устойчивость.

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При этом он подчеркнул, что текущие изменения курсов не должны спровоцировать панику среди украинцев, поскольку они преимущественно обусловлены существовавшими до начала войны сезонными факторами и не создают опасного давления на экономику.

"Валютный рынок после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Это именно то, к чему мы стремились", - отметил глава Нацбанка.

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