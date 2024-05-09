Кабінет Міністрів оголосив про значне зростання субсидій на електроенергію, але не для всіх українців.

Уряд прийняв рішення про значне збільшення фінансової підтримки жителям Харківської області. Однак, для отримання субсидії потрібно знати певні деталі. Субсидії будуть збільшені у п'ять разів. Про це повідомив Денис Шмигаль.

Він уточнив, що Кабінет Міністрів України оголосив про значне зростання субсидій на електроенергію для мешканців Харківської області, постраждалих від військових обстрілів.

"Сьогодні уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки", - заявив Денис Шмигаль.

У зв'язку із серйозними ушкодженнями енергетичної інфраструктури в Харківській області, уряд вирішив запровадити збільшення субсидій на електроенергію для жителів регіону. Через значні пошкодження енергетики змушені були запровадити планові відключення, спочатку лише денні, але з травня це правило буде застосовуватися і вночі.

Щоб отримати субсидію, необхідно звернутися до місцевих органів соціального захисту з наступними документами:

посвідчення особи;

декларація про доходи та витрати;

довідка про доходи за останній період;

документ, що підтверджує право власності на житло або договір оренди.

Зареєструвати субсидію можливо також онлайн через веб-портал Міністерства соціальної політики.

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