Правительство приняло решение о значительном увеличении финансовой поддержки жителям Харьковской области. Однако для получения субсидии необходимо знать определенные детали. Субсидии будут увеличены в пять раз. Об этом сообщил Денис Шмигаль.
Он уточнил, что Кабинет Министров Украины объявил о значительном росте субсидий на электроэнергию для жителей Харьковской области, пострадавших от военных обстрелов.
"Сегодня правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, оставшихся без света из-за российских атак", - заявил Денис Шмигаль.
В связи с серьезными повреждениями энергетической инфраструктуры в Харьковской области правительство решило ввести увеличение субсидий на электроэнергию для жителей региона. Из-за значительных повреждений энергетики вынуждены были ввести плановые отключения, сначала только дневные, но с мая это правило будет применяться и ночью.
Чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в местные органы социальной защиты со следующими документами:
- удостоверение личности;
- право на доходы и расходы;
- справка о доходах за последний период;
- документ, подтверждающий право собственности на жилье или договор аренды.
Зарегистрировать субсидию можно также через веб-портал Министерства социальной политики.
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Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.
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