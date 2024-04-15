Для більшості одержувачів житлові субсидії на неопалювальний сезон будуть призначені автоматично до 30 квітня 2025 року. Про це інформує Пенсійний фонд України (ПФУ).

Ті, хто орендує житло, особи, які є внутрішньо переміщеними, а також громадяни, які бажають отримати субсидію для купівлі побутового палива, мають подати заяву та декларацію про доходи і витрати до 1 травня для отримання житлових субсидій. Останні зміни передбачають, що автоматичне надання субсидій наступного сезону відбуватиметься для більшості громадян до зазначеної дати.

Однак деякі категорії громадян мають звернутися за житловою субсидією особисто для наступного сезону. Це стосується:

осіб, які орендують житло та оплачують комунальні послуги;

домогосподарств, у складі яких є внутрішньо переміщені особи;

домогосподарств, де кількість фактично проживаючих осіб менша за кількість зареєстрованих;

домогосподарств, які заявляють про необхідність отримання субсидії на покупку скрапленого газу, твердого чи рідкого палива для пічного опалення.

Громадяни, які мають право на отримання субсидії, можуть звернутися за нею в неопалювальний період. Проте під час опалювального сезону, якщо платіж за комунальні послуги перевищує встановлений ліміт, субсидія може бути призначена у розмірі 0,00 грн. У випадку подання заяви у перші два місяці неопалювального сезону, субсидія буде надана з початку цього періоду, але не раніше дати виникнення права на її отримання.

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