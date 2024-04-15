Для большинства получателей жилищные субсидии на неотапливаемый сезон будут назначены автоматически до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Те, кто арендует жилье, внутренне перемещенные лица, а также граждане, желающие получить субсидию для покупки бытового топлива, должны подать заявление и декларацию о доходах и расходах до 1 мая для получения жилищных субсидий. Последние изменения предполагают, что автоматическое предоставление субсидий в следующем сезоне будет происходить для большинства граждан до указанной даты.

Однако некоторые категории граждан должны обратиться за жилищной субсидией для следующего сезона. Это касается:

  • лиц, арендующих жилье и оплачивающих коммунальные услуги;
  • домохозяйств, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица;
  • домохозяйств, где количество фактически проживающих лиц меньше количества зарегистрированных;
  • домохозяйств, заявляющих о необходимости получения субсидии на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого топлива для печного отопления.

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Граждане, имеющие право на получение субсидии, могут обратиться за ней в неотапливаемый период. Однако в отопительный сезон, если платеж за коммунальные услуги превышает установленный лимит, субсидия может быть назначена в размере 0,00 грн. В случае подачи заявления в первые два месяца неотапливаемого сезона субсидия будет предоставлена ​​с начала этого периода, но не ранее даты возникновения права на ее получение.

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