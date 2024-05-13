Домашня, свіжозібрана у саду цвітна капуста варта того, щоб навчитися успішно вирощувати цей овоч із насіння.

Цвітну капусту вирощувати складніше, ніж інші види цього овочу, тому що вона не любить надто спекотну чи надто холодну погоду.

Як успішно виростити цвітну капусту з насіння?

Щоб успішно виростити цвітну капусту, для її дозрівання потрібно щонайменше два місяці прохолодної погоди.

Цвітну капусту можна сіяти прямо у відкритий ґрунт, хоча результати, як правило, краще при сівбі в лотки для насіння, а потім висаджуються пізніше.

Висівають із лютого під скло або в березні прямо. Ви також можете зробити пізніші посіви під склом, починаючи з жовтня, і перезимувати рослини цвітної капусти для отримання раннього врожаю наступного року.

При посіві у відкритий грунт сійте цвітну капусту тонко, на глибину 2 см, добре підготовлену грядку, вільну від бур'янів. Саджанці тонкі до 60см.

Для посіву цвітної капусти під склом заповніть багатояєчний лоток вологим насінням, що не містить торфу, або універсальним компостом і посійте насіння на глибину 2 см.

Проредіть саджанці цвітної капусти до одного на комірку і зачекайте, поки не пройде ризик заморозків, перш ніж поступово акліматизувати рослини до зовнішніх умов перед висаджуванням.

Для весняного врожаю цвітної капусти посадіть насіння цвітної капусти у приміщенні за шість тижнів до останніх весняних заморозків.

Пересадіть розсаду за 2-4 тижні до останніх весняних заморозків.

Як доглядати цвітну капусту?

Обережно поливайте рослини цвітної капусти навколо та уникайте намокання листя.

Цвітна капуста любить постійний приплив вологи; не допускайте пересихання грядок між поливами.

Додавання товстого шару мульчі допомагає грядкам зберігати вологу.

Не турбуйте коріння цвітної капусти.

Останні новини України:

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.

Як успішно виростити цвітну капусту вдома: головні секрети.

Великий урожай перцю гарантовано: господиня розкрила секрет міцної розсади.