Цвітну капусту вирощувати складніше, ніж інші види цього овочу, тому що вона не любить надто спекотну чи надто холодну погоду.
Як успішно виростити цвітну капусту з насіння?
Щоб успішно виростити цвітну капусту, для її дозрівання потрібно щонайменше два місяці прохолодної погоди.
Цвітну капусту можна сіяти прямо у відкритий ґрунт, хоча результати, як правило, краще при сівбі в лотки для насіння, а потім висаджуються пізніше.
Висівають із лютого під скло або в березні прямо. Ви також можете зробити пізніші посіви під склом, починаючи з жовтня, і перезимувати рослини цвітної капусти для отримання раннього врожаю наступного року.
При посіві у відкритий грунт сійте цвітну капусту тонко, на глибину 2 см, добре підготовлену грядку, вільну від бур'янів. Саджанці тонкі до 60см.
Для посіву цвітної капусти під склом заповніть багатояєчний лоток вологим насінням, що не містить торфу, або універсальним компостом і посійте насіння на глибину 2 см.
Проредіть саджанці цвітної капусти до одного на комірку і зачекайте, поки не пройде ризик заморозків, перш ніж поступово акліматизувати рослини до зовнішніх умов перед висаджуванням.
Для весняного врожаю цвітної капусти посадіть насіння цвітної капусти у приміщенні за шість тижнів до останніх весняних заморозків.
Пересадіть розсаду за 2-4 тижні до останніх весняних заморозків.
Як доглядати цвітну капусту?
Обережно поливайте рослини цвітної капусти навколо та уникайте намокання листя.
Цвітна капуста любить постійний приплив вологи; не допускайте пересихання грядок між поливами.
Додавання товстого шару мульчі допомагає грядкам зберігати вологу.
Не турбуйте коріння цвітної капусти.
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