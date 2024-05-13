Домашняя, свежесобранная в саду цветная капуста стоит того, чтобы научиться успешно выращивать этот овощ из семян.

Цветную капусту выращивать сложнее, чем другие виды этого овоща, потому что она не любит слишком жаркую или слишком холодную погоду.

Как успешно вырастить цветную капусту из семян?

Чтобы успешно вырастить цветную капусту, для ее созревания требуется как минимум два месяца прохладной погоды.

Цветную капусту можно сеять прямо в открытый грунт, хотя результаты, как правило, лучше при посеве в лотки для семян, а затем высаживаются позже.

Высевают с февраля под стекло или в марте прямо. Вы также можете сделать более поздние посевы под стеклом, начиная с октября, и перезимовать растения цветной капусты для получения раннего урожая в следующем году.

При посеве в открытый грунт сейте цветную капусту тонко, на глубину 2 см, в хорошо подготовленную грядку, свободную от сорняков. Саженцы тонкие до 60см.

Для посева цветной капусты под стеклом заполните многоячеечный лоток влажными, не содержащими торфа семенами или универсальным компостом и посейте семена на глубину 2 см.

Проредите саженцы цветной капусты до одного на ячейку и подождите, пока не пройдет риск заморозков, прежде чем постепенно акклиматизировать растения к внешним условиям перед высадкой.

Для весеннего урожая цветной капусты посадите семена цветной капусты в помещении за шесть недель до последних весенних заморозков.

Пересадите рассаду за 2-4 недели до последних весенних заморозков.

Как ухаживать за цветной капустой?

Осторожно поливайте растения цветной капусты вокруг и избегайте намокания листьев.

Цветная капуста любит постоянный приток влаги; не допускайте пересыхания грядок между поливами.

Добавление толстого слоя мульчи помогает грядкам сохранять влагу.

Не тревожьте корни цветной капусты.

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