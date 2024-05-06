Существует множество инсектицидов, которые могут помочь в борьбе с этим вредителем, однако перед началом сбора урожая стоит воздержаться от применения промышленных химических препаратов.

Борьба с вредителями и болезнями капусты может быть эффективной как с использованием химических веществ, так и с помощью народных средств. Регулярная обработка капусты позволяет избавиться от надоедливых насекомых и защитить будущий урожай.

Народные средства для борьбы с вредителями

Настой табака. Помогает от крестоцветной блошки. Для приготовления залить 200 г листьев табака 10 л горячей воды, настоять 2-3 часа, процедить и добавить 1 ст.л. жидкого мыла.

Настой листьев сельдерея. Эффективен против капустной мухи. Необходимо измельчить 4 кг стеблей сельдерея, залить 10 л воды, кипятить 30 минут, настоять 2-3 часа. Перед применением охладить, процедить и добавить по 10 л воды.

Картофельный отвар. Помогает от крестоцветной блошки. 4 кг картофельной ботвы залить 10 л воды, кипятить 15 минут, остудить, процедить и разбавить водой 1:1 перед применением.

Обработка уксусом. Эффективна против крестоцветной блошки. К 10 л воды добавить 1 стакан 9% уксуса или 1 ст.л. уксусной эссенции, проверить на одном растении перед обработкой всей капусты.

Настой одуванчика. Помогает от крестоцветной блошки. 500 г свежих листьев и корней одуванчика пропустить через мясорубку, залить 10 л воды, процедить, добавить 1 ст.л. жидкого мыла.

Нашатырный спирт. Эффективен против медведки, муравьев, тли, слизней. 10 мл нашатыря растворить в ведре воды и опрыскивать растения. Можно добавить немного тертого хозяйственного мыла для лучшего сцепления с листьями.

Настой из помидоров и чеснока. Помогает от крестоцветной блошки и гусениц. 1 стакан листьев и пасынков помидоров и 1 стакан чеснока пропустить через мясорубку, развести в 10 л воды, процедить и добавить 1 ст.л. жидкого мыла.

Настой аптечной ромашки. Эффективен против тли и гусениц. 1 кг листьев и соцветий залить 10 л горячей воды, настоять 12 часов, разбавить водой в соотношении 1:3, добавить 40 г мыла на каждые 10 л настоя.

Отвар из красного жгучего перца. Эффективен против слизней. 100 гр красного жгучего перца измельчить, залить литром воды, настоять двое суток, процедить, развести каждые 0.5 стакана настоя в 10 л воды, добавить 1 ст.

Последние новости Украины:

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.

Как успешно вырастить цветную капусту на дому: главные секреты.

Большой урожай перца гарантирован: хозяйка раскрыла секрет крепкой рассады.