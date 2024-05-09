Порівняно з минулим роком ринкові ціни стабілізувалися завдяки покращенню логістики та постачання, але все ще залишаються високими.

У супермаркетах України спостерігається зростання цін не лише на цибулю та інші овочі, а також на молоду картоплю, що вражає споживачів високими тарифами.

Про причини такого підвищення розповіла Тетяна Попович, керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар".

Зараз ціни за кілограм молодої картоплі коливаються від 40 до 120 гривень. Тетяна Попович підкреслила, що підвищення цін на молоду картоплю зумовлене обмеженими обсягами виробництва і негативними погодними умовами. Крім того, значна частина молодої картоплі постачається через імпорт, що також сприяє збільшенню цін.

Вона також зазначила, що зниження цін можливе з появою літнього врожаю та завдяки збільшенню внутрішнього виробництва. Порівняно з минулим роком, ринкові ціни стабілізувалися завдяки покращенню логістики та постачання.

Супермаркети пропонують різноманітні ціни на молоду картоплю. Наприклад, в мережі "Сільпо" її можна купити за 120,51 грн/кг або за 40 грн/кг за картоплю з Єгипту, у мережі "Varus" – за 119,9 грн/кг, а у "Novus" – за 49,9 грн/кг. Картопля ранньої з Азербайджану в мережі "АТБ" продається за 49,95 грн/кг.

Тим часом, разом з помідорами та огірками, які стрімко подешевшали в супермаркетах України, ціни на олію та цукор також знизилися. Ця тенденція до зменшення вартості цих продуктів спостерігається вже не один тиждень.

Джерело: РБК-України.

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