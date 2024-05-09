По сравнению с прошлым годом рыночные цены стабилизировались благодаря улучшению логистики и поставок, но все еще остаются высокими.

В супермаркетах Украины наблюдается рост цен не только на лук и другие овощи, а также на молодой картофель, поражающий потребителей высокими тарифами.

О причинах такого повышения рассказала Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар".

Сейчас цены на килограмм молодого картофеля колеблются от 40 до 120 гривен. Татьяна Попович подчеркнула, что повышение цен на молодой картофель обусловлено ограниченными объемами производства и отрицательными погодными условиями. Кроме того, значительная часть молодого картофеля поставляется через импорт, что также способствует увеличению цен.

Она также отметила, что снижение цен возможно с появлением летнего урожая и увеличением внутреннего производства. По сравнению с прошлым годом рыночные цены стабилизировались благодаря улучшению логистики и поставок.

Супермаркеты предлагают разнообразные цены на молодой картофель. К примеру, в сети "Сільпо" ее можно купить за 120,51 грн/кг или за 40 грн/кг за картофель из Египта, в сети "Varus" – за 119,9 грн/кг, а у "Novus" – за 49 ,9 грн/кг. Картофель ранней из Азербайджана в сети "АТБ" продается по 49,95 грн/кг.

Тем временем вместе с помидорами и огурцами, которые стремительно подешевели в супермаркетах Украины, цены на масло и сахар также снизились. Эта тенденция к уменьшению стоимости этих продуктов наблюдается уже не одну неделю.

Источник: РБК-України.

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