З усіх сортів перцю саме болгарський є одним з найпопулярніших завдяки величезній кількості солодких, ніжних плодів, пофарбованих у кольори веселки.

Хоча навчитися вирощувати болгарський перець - це не ракетобудування, при посадці цього основного продукту в саду корисно мати в запасі кілька хитрощів.

Зазвичай болгарський перець вирощують як літні однолітники. Болгарському перцю потрібно від 3 до 4 місяців, щоб дозріти, і йому потрібно щонайменше 6–8 годин сонячного світла щодня.

Вирощування болгарського перцю з насіння вимагає посіву насіння у приміщенні за 8–10 тижнів до середньої дати останніх заморозків у регіоні вирощування.

Використовуйте лоток для насіння з гарною ґрунтовою сумішшю або торф'яними гранулами.

Тримайте насіння перця на сонці або під лампою для вирощування, стежачи за тим, щоб воно було в теплі і добре полилося.

Коли краще висаджувати болгарський перець у відкритий ґрунт?

Вирощування перцю потребує тепла, тому в ідеалі болгарський перець садять так, щоб скористатися літньою спекою, яка зазвичай відповідає пізній весні.

Як садити болгарський перець?

Збагатіть грунт компостом та добривом, яке найкраще підходить для болгарського перцю. Накрийте місце посадки чорною пластиковою мульчею, щоб грунт залишався теплим.

Перед посадкою переконайтеся, що розсада болгарського перцю зазнавала впливу зовнішніх факторів не менше тижня. Відстань між рослинами перцю може змінюватись в залежності від сорту.

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