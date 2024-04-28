Поскольку перец – одна из наиболее медленнорастущих культур, не следует затягивать с его посевом, этому растению требуется около 70 дней, чтобы быть готовым к пересадке в открытый грунт.

Время посева рассчитывается исходя из примерной даты сбора урожая. На упаковке семян производители указывают рекомендации по времени посева для конкретных сортов.

Если вы используете семена, купленные на рынке или собранные самостоятельно, перед посевом их следует обработать. Для этого замочите их в слабом растворе марганцовки или стимулятора роста в течение 20 минут. Для семян, купленных в агромагазине, этот шаг можно пропустить.

Затем, при желании, можно прорастить семена. Это поможет ускорить процесс прорастания и выявить непригодные для посева семена. Для этого выложите семена на мокрые ватные диски или влажную ткань в маленьком контейнере и поместите их в теплое место. Следите за тем, чтобы ткань оставалась влажной. Примерно через 4 дня появятся ростки, и их можно будет сажать.

Последний этап подготовки – выбор почвы. Идеальный состав субстрата для перца – рыхлая и слабокислая почва. Ее можно приобрести в агромагазине или приготовить самостоятельно, смешав перегной и дерновую почву в пропорции 2:1 или торф и перегной в пропорции 1:1.

Посев семян перца на рассаду проводится следующим образом:

Подготовьте отдельные емкости шириной около 10 см и глубиной 10-15 см (горшки, стаканчики, торфяные таблетки).

На дне каждой емкости сделайте отверстия для дренажа. Наполните горшки подготовленным субстратом.

В каждую емкость положите по одному или два семени перца, затем посыпьте их примерно на 1 см слоем грунта и немного уплотните его пальцами.

Полейте посадки, чтобы земля была влажной, но не излишне мокрой.

Накройте емкости пленкой и сделайте в ней несколько отверстий для воздуха. Поместите рассаду в теплое, хорошо освещенное место.

Первые ростки должны появиться через 7-10 дней. После этого снимите пленку и регулярно подкармливайте рассаду, поддерживая почву влажной. Не поливайте ростки напрямую.

В первую неделю после появления рассады перец рекомендуется подсвечивать фитолампой, чтобы предотвратить вытягивание ростков.

Пересадку рассады перца в открытый грунт рекомендуется проводить примерно в середине или конце мая, когда температура не опускается ниже +15 градусов.

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