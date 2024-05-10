Из всех сортов перца именно болгарский является одним из самых популярных благодаря обилию сладких, нежных плодов, окрашенных в цвета радуги.

Хотя научиться выращивать болгарский перец — это не ракетостроение, при посадке этого основного продукта в саду полезно иметь в запасе пару хитростей.

Обычно болгарский перец выращивают как летние однолетники. Болгарскому перцу требуется от 3 до 4 месяцев, чтобы созреть, и ему требуется не менее 6–8 часов солнечного света каждый день.

Выращивание болгарского перца из семян требует посева семян в помещении за 8–10 недель до средней даты последних заморозков в регионе выращивания.

Используйте лоток для семян с хорошей почвенной смесью или торфяными гранулами.

Держите семена перца на солнце или под лампой для выращивания, следя за тем, чтобы они были в тепле и хорошо полились.

Когда лучше высаживать болгарский перец в открытый грунт?

Выращивание перца требует тепла, поэтому в идеале болгарский перец сажают так, чтобы воспользоваться летней жарой, которая обычно соответствует поздней весне.

Как сажать болгарский перец?

Обогатите почву компостом и удобрением, которое лучше всего подходит для болгарского перца. Накройте место посадки черной пластиковой мульчей, чтобы почва оставалась теплой.

Перед посадкой убедитесь, что рассада болгарского перца подвергалась воздействию внешних факторов не менее недели. Расстояние между растениями перца может варьироваться в зависимости от сорта.

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